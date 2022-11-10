Общество 10 ноября 2022, 17:18 Названы способы быстро продать квартиру Финансовый эксперт Кричевский: чтобы быстрее продать квартиру, нужно предложить скидку

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Финансовый эксперт Алексей Кричевский дал советы для быстрой продажи квартиры. Например, можно предложить скидку, сообщила «Российская газета».

По данным сайта «Дни.ру», если установить цену немного ниже рыночной, покупатель найдется без проблем.

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Также следует заранее привести квартиру в порядок: отремонтировать мелкие недочеты и заказать клининг.

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Важны и красивые фотографии. Для этого лучше обратиться к профессиональному фотографу, который знает, как выигрышно показать интерьер.

Кроме того, следует привести в порядок все документы, имеющие отношение к квартире, и воспользоваться услугами проверенного агентства или брокера.