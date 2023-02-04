Общество 04 февраля 2023, 12:57 Названы способы борьбы с распространенным приемом манипуляции в ссорах Эксперт Шашлов объяснил, что люди молчат после ссоры с целью навязать чувство вины Unsplash

Читать 360tv в

Среди самых часто встречаемых приемов в семейных ссорах является демонстративное молчание одной из сторон. Таким образом человек хочет манипулировать партнером и вызвать у него чувство вины, сообщил «Известиям» эксперт по коммуникациям Павел Шашлов.

«Манипулятор способен придерживаться этой тактики достаточно долгое время, поддерживая с партнером самое минимальное общение», — рассказал он.

Реклама

По словам Шашлова, в этом случае человек готов пойти на многое, лишь бы закончить эту «холодную войну». Однако есть способы, чтобы успешно противостоять манипуляции.

Реклама

«Вам нужно игнорировать молчание, тогда человек поймет, что не смог добиться желаемых результатов. Также есть вариант полностью повторить поведение решившего не разговаривать с вами партнера, дав ему сигнал, что подобный расклад вас полностью устраивает», — добавил эксперт по коммуникациям.

Ранее Шашлов рассказал, как грамотно отбиться от попыток собеседника к манипуляции.