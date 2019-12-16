Названы специальности, которые будут востребованы в России в 2020 году

В преддверии 2020 года стало известно, какие профессии будут пользоваться спросом в следующем году. Среди них — водители, рабочие, курьеры.

Из рабочих специальностей речь идет о работе плотника, машиниста автокрана, бетонщика, кровельщика, столяра, каменщика и маляра. Как говорится в исследовании портала «Работа.ру», также востребованы будут вакансии официанта, повара, продавца.

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Что касается узких специальностей, то большой спрос ожидается на специалистов из сфер IT, HR, онлайн-маркетинга, производства, Кроме того, востребованы будут SMM-специалисты, SEO-специалисты, email-маркетологи, разработчики мобильных приложений, аналитики Big Data.

«Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты — это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills будет расти», — сказано в исследовании.

При этом зарплаты в 2020 году будут расти в среднем на 7-9%.

«Несмотря на то что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента повышали зарплаты в 2019 году и продолжат повышать в наступающем — в среднем на 10-12% по рынку», — заявили аналитики сервиса по трудоустройству.

Они добавили, что увеличения зарплат также стоит ждать сотрудникам компаний, занятых в сфере строительства, ритейла, производства.