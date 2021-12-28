Названы специалисты, которые могут понадобиться во время ремонта квартиры

Архитектор Евгений Коблов рассказал, какие специалисты могут понадобиться при ремонте квартиры, и как их верно выбрать. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Он уточнил, что архитектор, дизайнер и декоратор — это три разных специалиста, которые выполняют разные задачи.

Архитектор в первую очередь занимается планировкой помещения. Он работает с пространством, чтобы все было гармонично и удобно с технической точки зрения.

Дизайнер дорабатывает уже готовое пространство. Он может поправить недочеты планировки. Его основная задача — это визуальная составляющая помещения. Он работает с мебелью, текстилем и другими материалами.

Декоратор занимается оформлением отдельных зон в помещении. Он добавляет уют, чтобы комната выглядела живой.

Чтобы в целом интерьер вышел гармоничным, лучше использовать услуги всех троих.