Названы советы по посадке капусты

Стало известно, как посадить и вырастить капусту, чтобы был хороший урожай. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Во-первых, надо обратить внимание на условия посадки семян. Капусте нужна прохлада, влажность и много света. Идеальное время для посадки — апрель, когда уже сошел снег и оттаяла земля.

Удобрять посадки лучше всего кальцием. После окончательного схода снега почву надо разрыхлить.

Также капусту следует заглублять до появления первых листочков. Это поможет формированию кочана.