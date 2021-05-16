facebook_pixel
    16 мая 2021, 17:11

    Названы симптомы укуса инфекционного клеща

    Ольга Назаркина

    Ломота в мышцах и суставах, высокая температура и головная боль являются признаками укуса инфекционного клеща. Об этом заявила врач-инфекционист Софья Русанова.

    Названы симптомы укуса инфекционного клеща

    Эксперт пояснила, что при разных формах клещевого энцефалита симптомы могут различаться. Самым простым из них является просто лихорадочная форма.

    «Есть форма менингеальная, которая протекает с симптомами менингита: это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите», — рассказала Русанова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Еще более тяжелые энцефалитические формы сопровождаются параличами. Чтобы защитить себя от укуса клеща, нужно быть внимательным при прогулках в лесу. При выборе одежды нужно отдать предпочтение вещам, герметично закрывающим тело. Чтобы клещи не могли пробраться к коже, можно использовать резинки.

    Также можно обработать одежду специальными средствами-репеллентами и тщательно осматривать домашних животных после прогулок. Перед походом в лес питомцев тоже следует обработать средствами от насекомых. Для предупреждения развития клещевого энцефалита существует вакцина.