Названы симптомы укуса инфекционного клеща

Ломота в мышцах и суставах, высокая температура и головная боль являются признаками укуса инфекционного клеща. Об этом заявила врач-инфекционист Софья Русанова.

Эксперт пояснила, что при разных формах клещевого энцефалита симптомы могут различаться. Самым простым из них является просто лихорадочная форма.

«Есть форма менингеальная, которая протекает с симптомами менингита: это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите», — рассказала Русанова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Еще более тяжелые энцефалитические формы сопровождаются параличами. Чтобы защитить себя от укуса клеща, нужно быть внимательным при прогулках в лесу. При выборе одежды нужно отдать предпочтение вещам, герметично закрывающим тело. Чтобы клещи не могли пробраться к коже, можно использовать резинки.

Также можно обработать одежду специальными средствами-репеллентами и тщательно осматривать домашних животных после прогулок. Перед походом в лес питомцев тоже следует обработать средствами от насекомых. Для предупреждения развития клещевого энцефалита существует вакцина.