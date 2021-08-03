Названы сферы, в которых может сохраниться удаленная работа

Удаленная работа, по мнению россиян, по-прежнему остается менее эффективной, чем в офисе. При все больше сотрудников склонны считать, что такой формат сохранится в некоторых отраслях, например, в сфере IT и телекоммуникаций и в финансах. О том, как меняется отношение россиян к режиму работы в онлайн, рассказали «Известия» со ссылкой на исследование среди пользователей социальной сети Facebook.

Более двух тысяч респондентов решили поучаствовать в опросе. Оказалось, что доля тех, кто был переведен на удаленный режим работы в 2020 или 2021 году, значительно выше, чем в исследованиях, репрезентирующих все население России.

На дистанционной работе остаются около 35% работников, из них 15% — полностью удаленно, 20% — совмещая с работой в офисе. Большинство опрошенных по-прежнему считают работу из офиса более продуктивной, но многие ответы зависят от возраста участников.

К началу 2021 года оценки работы в онлайне стали более сдержанными во всех возрастных группах. Россияне начали отмечать негативные стороны удаленной занятости: увеличение продолжительности рабочего дня, размытие границ между работой и личной жизнью, усложнение процессов коммуникации. Однако к середине лета оценки вновь начали возвращаться к прежнему уровню: работники адаптировались к новому режиму работы.

Например, более половины представителей сектора IT и коммуникаций высказались за то, что в дальнейшем сохранится полностью удаленный режим работы. В финансовом секторе такого мнения придерживались 37,8% респондентов. В сфере образования — 28,8%.

На российском рынке труда появились сферы, где отношение к удаленному режиму работы сменилось с негативного на нейтральное или даже на позитивное.

Меньше всего верят в полное сохранение удаленки представители тех отраслей, в которых реализовать такой формат затруднительно: это транспорт, сельское хозяйство и силовые структуры.