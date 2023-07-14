Общество 14 июля 2023, 14:23 Названы сферы с самым большим ростом зарплат в России «Работа.ру»: зарплатные предложения наиболее выросли в сфере офисных служб и бизнес-услуг Freepik

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В России в первом полугодии 2023 года зарплатные предложения больше всего выросли в сферах офис-служб и бизнес-услуг. Соискателям предлагают на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

На столько же выросли зарплатные предложения для студентов и стажеров. Сотрудникам в сфере образования и науки работодатели предлагают зарплаты на 16% выше, красоты и здоровья — на 14%, торговли — на 12%. Наименьший рост зафиксировали в сфере IT и телеком — всего 4%.

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Между тем самые высокие зарплатные ожидания оказались именно у айтишников. Они хотят получать 211 тысяч рублей. Сотрудники сферы недвижимости и строительства ожидают зарплату в 204 тысячи рублей, работники финансовой сферы — 180 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что летом больше всех платят автомалярам, промышленным альпинистам, бурильщикам и токарям. Так, промышленные альпинисты могут рассчитывать на зарплату более 87 тысяч рублей, а бурильщикам платят больше 90 тысяч рублей. Средняя летняя зарплата среди рабочих специальностей составляет чуть более 55 тысяч рублей.