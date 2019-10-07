Названы сферы работы с наиболее высокими зарплатами

Исходя из данных исследования рынка труда в России по итогам третьего квартала текущего года, при том, что средняя ежемесячная зарплата в стране составляет 38 285 рублей, в строительстве работодатели в среднем предлагают 50,4 тысячи рублей.

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Вторую строчку самых высокооплачиваемых сфер деятельности заняла индустрия красоты и здоровья. Так, фитнес-центры и салоны красоты предлагают сотрудникам в среднем 48,8 тысяч рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров автомобильный бизнес. В этой сфере работодатель предлагает сотруднику в среднем 46,2 тысяч рублей ежемесячно.

Группами профессий с самыми низкими заработными платами были признаны образование и наука — 26,9 тысяч рублей, бухгалтерия (30 тысяч рублей) и административная работа (30,4 тысячи рублей).

В третьем квартале 2019 года работодатели чаще всего искали работников в сфере продаж, производства и строительства, указано в материале. У соискателей вакансии из этих сфер также были популярны. Кроме того, российские граждане также активно искали работу в сферах транспорта и логистики, но работодателей эта область деятельности расположилась на четвертом месте.

У россиян довольно востребована работа для студентов или же людей без опыта, но эта группа вакансий, как указано в материале, работодателей мало интересует.