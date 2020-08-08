Названы сферы, где можно быстро найти подработку

Эксперты Института прогрессивного образования изучили рынок труда и составили список сфер, в которых быстрее всего можно найти подработку. На первом месте оказалась область электронной торговли.

В сфере торговли в интернете чаще всего требуются операторы кол-центра, онлайн-консультанты, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры электронных магазинов. Просто найти подработку провизорам, копирайтерам, интернет-фотографам и SMM-специалистам, пишет RT.

Кроме того, сейчас на рынке труда есть много предложений для репетиторов, аналитиков, контент-менеджеров, составителей рефератов и курсовых. По словам экспертов, специалистов не хватает в логистике и дистрибуции. Подработку могут найти водители, грузчики, курьеры и таксисты.

Из-за пандемии коронавируса высокие требования безопасности выдвинули предпринимателям. Это привело к повышению спроса на уборщиков и дезинфекторов. Сейчас очень востребованы работники сферы услуг — няни, ремонтники и строители.

«Мы прогнозируем, что прежде чем экономика восстановится, сезон подработок для многих специалистов может затянуться от двух до 12 месяцев, поэтому людям необходимо уделять внимание повышению своих компетенций и проходить программы переобучения», — отметила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Она добавила, что среди соискателей появилось много профессионалов, которые потеряли работу во время пандемии. Это усугубляет ситуацию с высокой конкуренцией.