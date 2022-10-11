Названы семь вещей, которые мешают спокойно спать | 360°

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Названы семь вещей, которые мешают спокойно спать

Ридус: алкоголь, обезвоживание и духота мешают быстро уснуть

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Иногда, чтобы сделать свой сон спокойным и начать засыпать быстро и легко, достаточно избавиться от нескольких вредных привычек. О том, что мешает спокойно засыпать, рассказал «Ридус» .

Попробуйте отказаться от просмотра сериалов и вообще времяпрепровождения за экраном за час перед сном. Свет экрана раздражает нервную систему и не позволяет организму быстро перестроиться на сон.

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Большое значение имеет духота в комнате. Спальня всегда должна быть хорошо проветрена, тогда сон будет спокойным и безмятежным.

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Многие считают, что алкоголь перед сном помогает лучше уснуть, однако на самом деле он наоборот делает сон некачественным. Если выпить перед сном, утром, вероятно, будет чувствоваться разбитость и усталость.

А вот пить воду перед сном в умеренных количествах наоборот полезно. Из-за обезвоживания организм начинает вырабатывать гормон вазопрессин, который заставляет нас просыпаться посреди ночи.

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