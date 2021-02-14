Названы секреты успеха самых популярных TikTok-блогеров

Компания Brand Analуtics впервые представила рейтинг самых популярных российских TikTok-блогеров. Аналитики изучили, как владельцы аккаунтов добиваются успеха, и раскрыли их секреты.

Самым популярным тиктокером в январе стала Лиза Анохина, которая снимает ролики в голубом парике, собравшая более 108 миллионов реакций. Главным хитом в прошлом месяце стал репост работы одного из фанатов, который изобразил ее в образе диснеевской принцессы, — ролик собрал свыше 25 миллионов просмотров и четыре миллиона лайков.

Второе место заняла Instasamka. За месяц рэперша опубликовала более 360 постов. Количество контента обеспечило аккаунту 66,6 миллиона реакций — и это при 3,6 миллиона подписчиков. Instasamka в основном размещает эпатажные ролики и рэп-треки для подростковой аудитории.

Третью строчку в рейтинге заняла Юлька Шпулька, которая записывает песни, снимает клипы, танцевальные видео и челленджи. В январе самым популярным стало видео о коррекции носа, которое собрало максимальное количество просмотров.

Все тиктокеры, которые вошли в Топ-30, опубликованном на сайте компании, младше 30 лет, большинство из них — девушки. За попадание роликов в рекомендации отвечает искусственный интеллект: если видео получает положительную реакцию при первых просмотрах, система предлагает его большему числу пользователей. Поэтому необязательно иметь большую аудиторию, достаточно просто снять классный ролик, отмечают аналитики.

Созданием роликов в TikTok занимается лишь пятая часть аудитории. Самые популярные блогеры не придерживаются одного жанра.

«Незаменимый набор TikTok-блогера: челленджи, липсинки, юмористические видео и дуэты», — отметили в исследовании.

Американский певец Джастин Бибер 15 февраля выступит с сольным концертом, который будет транслироваться в прямом эфире TikTok. Послушать артиста сможет любой желающий.