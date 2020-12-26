Названы самые желанные подарки на Новый год у россиян

Какой подарок россияне хотят увидеть под елкой на Новый год? Как оказалось, закрытые границы и удаленка сильно повлияли на топ предпочтений.

В декабре 2019 года соотечественники в основном покупали в подарок одежду, аксессуары, мелкую бытовую технику и электронику. Сейчас электроника не уступает по популярности. При этом теперь граждане больше внимания обращают на предметы для обустройства дома и чаще приобретают практичные товары, рассказала маркетолог Наталья Миченкова.

Женщины чаще всего мечтают о подарочных сертификатах, чтобы потом самим купить в магазине приглянувшуюся вещь. А еще они хотят получить в качестве презента путешествие. Причем больше половины из них надеется, что это будет сюрприз.

Источник фото: телеканал «360»

Результаты опроса на Аvitо показывают, что мужчины хотят увидеть под елкой гаджеты и инструменты (24%), машину (19%), алкоголь (12%), игровые консоли (11%) и товары для спорта (9%).

В 2020-м почти 60 миллионов россиян хотя бы раз закупились в интернете. В 2019 году онлайн-шопинг провели 47 миллионов граждан. Тем не менее походы в реальные магазины не уйдут в прошлое.

«Женщина, особенно женщина, когда приходит в магазин, она имеет возможность увидеть, потрогать вещь, примерить и переключается от своих проблем на свои желания. <…> И это очень важно, это дает ощущение радости и заботы о себе», — объяснила психолог Ольга Мосолова.

В итоге вырабатывается эндорфин — гормон радости и удовольствия, который помогает бороться со стрессом и депрессией.

В ТЦ «МЕГА Белая дача» уже украшены холлы и витрины. По магазину колесит праздничный поезд с Дедом Морозом и эльфами. А еще в торговом центре играют на пианино.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, в «МЕГЕ» работает стойка телеканала «360». Там можно упаковать подарки в специальную праздничную бумагу — и бесплатно.