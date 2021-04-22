Названы самые желанные для командировок российские города

Большинство россиян поехали бы в командировку в Санкт-Петербург и Сочи. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы.

Исследование «Работы.ру» оказалось в распоряжении РИА «Новости». В командировку в Петербург отправились бы 47% респондентов. На втором месте Сочи (36%), на третьем — Москва (25%). Еще 20% поехали бы по работе в Казань, а 13% — в Калининград.

Более половины опрошенных остановили свой выбор именно на этих городах, потому что хотят совместить работу и отдых. Еще 28% нравится инфраструктура этих населенных пунктов, 27% — культурный досуг. При этом 22% указали на бизнес-потенциал этих городов, 14% хотят и поработать, и навестить родственников.

Интересно, что 47% не были в командировках. По работе именно в российские города ездил 41%, только 3% отправлялись в командировки за границу. И в России, и за рубежом по работе побывали 9% респондентов.

Больше всего россияне ездили в Москву — 47%, за ней следует Петербург (29%), на третьем месте Екатеринбург (16%). В топ вошли Ростов-на-Дону (14%) и Сочи (14%), а также Нижний Новгород (13 %).

Исследование проходило в апреле 2021 года. В нем приняли участие более 2700 человек со всей России.