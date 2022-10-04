Названы самые затратные электроприборы | 360°

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Названы самые затратные электроприборы

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Эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных рассказал, что больше всего электричества потребляют холодильник, стиральная и сушильная машины, а также электроплиты. Об этом сообщила НСН.

По его словам, некоторые модели машин для сушки одежды потребляют до пяти киловатт за цикл. В течение месяца это обходится примерно в 600 рублей.

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Стиральные машины способны потребить до 22 ватт на один килограмм вещей в час. Ежемесячный счет за них составляет примерно 250 рублей.

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Закрытый холодильник обычно тратит примерно киловатт в день. Пользование холодильником стоит около 360 рублей в месяц.

Электрические плиты потребляют в районе 400 ватт за час, а духовки – примерно 650 ватт.

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