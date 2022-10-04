Названы самые затратные электрические приборы | 360°

Общество 04 октября 2022, 13:36 Поделиться Telegram

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Viber Названы самые затратные электрические приборы Эксперт Четвертных: холодильник, стиральная и сушильная машина обходятся дороже всего freepik

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Эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных в разговоре с РИА «Новости» перечислил электрические приборы, которые обходятся владельцу дороже всего.

По его словам, самыми затратными являются холодильник, стиральная и сушильная машины, электрические варочная панель и духовка, а также обогреватели. Например, стиральные машины во время самых долгих режимов с высокой температурой нагрева воды могут достигать потребления 17-22 ватт на один килограмм загруженного белья в час. За месяц может набежать примерно 250 рублей.

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«Если кладете всего один килограмм белья, то расходуется почти столько же, сколько и при максимальной загрузке», — процитировало ИА Nation News слова эксперта.

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Холодильник в закрытом виде потребляет примерно один киловатт в день, однако в семье из трех человек ежедневный расход потребления энергии увеличится до трех киловатт. Примерные затраты на него составят 360 рублей в месяц.

Зимой и осенью большую часть расходов на себя забирают обогреватели. Они обходятся в 2,5 киловатта электроэнергии в час, а затем переходят на более экономный режим.

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