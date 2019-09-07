Названы самые высокооплачиваемые вакансии в регионах России

Директор по развитию E-commerce в Москве получает на руки 500 тысяч рублей, а директор по контроллингу — от 400 до 500 тысяч рублей. На должности трафик-менеджера в Санкт-Петербурге можно рассчитывать на оклад от 300 тысяч рублей. А будучи главным бухгалтером в северной столице сможете зарабатывать от 250 тысяч до вычета НДФЛ.

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Глава отдела продаж в Новосибирске получает 150 тысяч на руки, руководитель отдела таможенного оформления во Владивостоке — 150-200 тысяч, инженер ПТО в дорожном строительстве в Челябинске — больше 100 тысяч.

Тем, кто живет в Перми, стоит присмотреться к вакансии начальника коммерческого отдела. Тогда ваша зарплата составит 100-150 тысяч рублей на руки. В Нижнем Новгороде ищут директора по персоналу, он сможет получать 100 тысяч до вычета НДФЛ. В Саратове на зарплату более 100 тысяч ищут руководителя группы продаж.

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Прибыльные вакансии открыты и для тех, кто работает вне офиса. Тут самое выгодное предложение в сентябре — место горного мастера в Красноярске со 130 тысячами в месяц. Еще стоит рассмотреть должность замглавы распределительного центра в Екатеринбурге, тогда вашими будут 120 тысяч в месяц (до вычета НДФЛ). Хорошо платят водителю категории «Е» в Московской области (от 120 тысяч до вычета НДФЛ), механику в автотранспортном цехе в Саратове (от 110 тысяч на руки) и ведущему инженеру по подготовке производства в Красноярске (от 110 тысяч на руки).

Руководитель СТО в Новом Уренгое сможет получать 100-150 тысяч рублей на руки, а агроном технолог-конструктор в Омске — от 100 тысяч на руки. Кроме того, свыше 100 тысяч рублей готовы выплачивать мастеру-приемщику кузовного цеха в Уфе, оператору бетоноукладчика в Тобольске и старшему механику пищевого производства в Подмосковье.