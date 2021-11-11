Названы самые высокооплачиваемые вакансии осени для петербуржцев

Специалисты сайта «Авито Работа» выяснили, какие вакансии этой осенью являются самыми оплачиваемыми в Петербурге. Об этом написали «Невские новости».

На данный момент в городе открыто около 37 тысяч вакансий. Средний обещанный доход составляет 50 тысяч рублей. Однако есть позиции, на которых обещают более высокие доходы.

Самой выгодной является вакансия риелтора — с обещанным доходом около 200 тысяч рублей. Правда, сумма будет зависеть от количества заключенных сделок.

На втором месте оказалась позиция программиста разработчика в команде по созданию решений для Индустрии 4.0. На этой работе обещают зарплату в районе 175 тысяч рублей.

На третьем месте — вакансия логиста в компании, занимающейся импортными перевозками. Специалисту обещают доход в 135 тысяч рублей.