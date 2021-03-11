Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Эксперты выяснили, что на зарплату около 200 тысяч и выше на удаленке могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Менеджер по продажам косметологического оборудования может получать на удаленке до 300 тысяч рублей. Для этого нужно будет обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. В качестве требования указано наличие собственной профильной клиентской базы.

От 200 до 250 тысяч рублей в месяц предлагают разработчику java. Соискатель должен иметь опыт работы от 1,5 лет, разбираться в системе управления версий Git, в системе сборки Maven, Gradle, а также программном интерфейсе REST API.

Программисту 1С-Битрикс предлагают зарплату от 140 тысяч в месяц. Работнику предстоит заниматься сборкой и техподдержкой корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов. Успешного кандидата работодатель обучит за свой счет.

Достойную зарплату до 100 тысяч рублей готовы платить стилисту-консультанту интернет-магазина. Среди обязанностей — консультирование клиентов по ассортименту и акциям, ведение клиентской базы, а также продвижение магазина. Сотрудник сможет сам определить для себя удобные часы работы.

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