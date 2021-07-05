Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Менеджеру по продукту на удаленке в России предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. За такие деньги он должен работать над стратегией компании, сам создать команду, улучшать функционал сервиса и расширять ассортимент продуктов. На эту должность не возьмут человека без опыта и понимания особенностей web-разработки, подбора персонала и создания интерфейсов.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-сервис по поиску работы, высокую зарплату предлагают специалистам в сфере IT, которые трудятся дистанционно. Backend-разработчику с опытом работы от трех лет положили зарплату от 280 тысяч рублей в месяц, а ведущему специалисту по защите информации с опытом работы от двух лет — до 210 тысяч рублей в месяц.

В базе сервиса появилась вакансия Lead/Senior Frontend-разработчика для работы с микросервисной архитектурой. Такому сотруднику работодатель готов платить от 200 тысяч рублей каждый месяц. Хорошие зарплаты обещают менеджеру по массовому подбору персонала на вахту, менеджеру по оптовым продажам, опытному рекламщику и диспетчеру транспортной компании.

Ранее аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в июне. В список попали IT-архитекторы, devOps-инженеры и программисты.