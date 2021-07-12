Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в РФ

Аналитики выяснили, что в июле самую высокую зарплату предлагают инженеру лаборатории в Якутии — до 150 тысяч в месяц. А еще стюардессе и стюарду морского пассажирского флота. Это следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», сообщил ТАСС.

Эксперты просмотрели более 200 тысяч вакансий, опубликованных в июле. Помимо инженера лаборатории и стюардессы, высокий заработок в районе 150 тысяч рублей в месяц предлагают сборщику лесных ягод в Карелии. Соискателю необходимо иметь крепкое физическое здоровье и уметь ориентироваться в лесу. Собирать нужно будет морошку, чернику, бруснику и грибы.

В Московской области на летний период требуется наборщик с окладом до 140 тысяч рублей. Кандидату на эту должность необходимо будет участвовать в ревизиях и собирать продукты питания с помощью терминалов.

Помимо этого, до 94 тысяч рублей в течение сезона готовы платить упаковщику на птицефабрике. Подойдут работники без опыта, но с последующим обучением. В обязанности входит упаковка продукции. Горничной в детский лагерь в Ленинградской области предлагают зарплату до 93 тысяч рублей. Сотруднице нужно будет поддерживать чистоту в детских комнатах.

Ранее опрос показал, что россияне жалуются на ухудшение здоровья из-за переработок.