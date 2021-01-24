Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России

Аналитики выяснили, что больше всего высокооплачиваемых предложений для студентов и соискателей без опыта в сфере IT. В Москве студент, который учится на программиста, может рассчитывать на зарплату до 90 тысяч рублей, разработчик отчетных форм — на 70 тысяч рублей, а специалист технической поддержки 1С — на 55 тысяч рублей.

По данным исследования, юрист первичного приема в Москве может заработать 100 тысяч рублей. Во время стажировки студентам могут платить до 40 тысяч рублей. Начинающий аниматор 2D может зарабатывать в столице до 75 тысяч рублей в месяц.

Младшему научному сотруднику в Троицке предлагают компенсацию в размере 76 тысяч рублей, а финансовому советнику, который еще не окончил вуз, в Хабаровске платят 65 тысяч. В Санкт-Петербурге менеджер по персоналу без опыта может получать 50 тысяч рублей, а ассистент менеджера по персоналу в Подольске — до 45 тысяч рублей.

Выпускники российских вузов последних трех лет оценили сложность поиска работы на старте карьеры в среднем на 7,1 балла из 10.