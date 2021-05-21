Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов и выпускников

Аналитики выяснили, что самыми высокооплачиваемыми профессиями для выпускников и студентов в мае стали — ветеринарный врач, менеджер по продаже логистических услуг, юрист, бармен и сборщик ягод. Об этом написал ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Высокую зарплату в Москве предлагают ветеринарному врачу без опыта работы, но с профильным образованием — до 200 тысяч рублей в месяц», — говорится в результатах исследования.

Кандидат должен иметь диплом о высшем или среднем профильном образовании, а также уметь проводить вакцинацию и читать анализы. Кроме того, в Москве юристу первичного приема предлагают оклад до 150 тысяч рублей в месяц. Из обязанностей — консультирование людей по правовым вопросам, а также введение учета звонков в системе CRM.

До 150 тысяч рублей может зарабатывать официант-бармен без опыта работы в одном из московских клубов,. Но работать придется ночью — с 19:00 до 07:00.

В Санкт-Петербурге открыта вакансия менеджера по продажам логистических услуг. Специалисту предлагают зарплату до 180 тысяч рублей в месяц. В обязанности входит ежедневное общение с потенциальными клиентами, введение документооборота и контроль оплаты услуг.

Прилично заработать студенту можно и на сезонных работах. Например, до 150 тысяч рублей предлагают сборщику ягод в Карелии. Для этой вакансии требуется человек, готовый к физическим нагрузкам, а также умеющий ориентироваться в лесу.