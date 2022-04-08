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    08 апреля 2022, 16:02

    Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Тульской области

    Оксана Лавнюженко

    Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru назвала самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Тульской области. Одним из таких стало предложение коммерческого директора сети ювелирных салонов. Об этом написала «Тульская служба новостей».

    Кандидат в результате успешного собеседования может претендовать на зарплату в размере 220 тысяч рублей.

    Еще одной из самых высокооплачиваемых вакансий оказалась вакансия Java Developer / Разработчик Java. Работодатель готов платить сотруднику от 200 тысяч рублей ежемесячно.

    Заработную плату от 150 тысяч рублей может получать агроном.

    В топ-10 вошли также вакансии директора по продажам, машиниста автомобильного крана, специалиста департамента продаж, инженера ПТО, разработчика Python, технолога БАД и агронома-консультанта.