Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Тульской области

Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru назвала самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Тульской области. Одним из таких стало предложение коммерческого директора сети ювелирных салонов. Об этом написала «Тульская служба новостей».

Кандидат в результате успешного собеседования может претендовать на зарплату в размере 220 тысяч рублей.

Еще одной из самых высокооплачиваемых вакансий оказалась вакансия Java Developer / Разработчик Java. Работодатель готов платить сотруднику от 200 тысяч рублей ежемесячно.

Заработную плату от 150 тысяч рублей может получать агроном.

В топ-10 вошли также вакансии директора по продажам, машиниста автомобильного крана, специалиста департамента продаж, инженера ПТО, разработчика Python, технолога БАД и агронома-консультанта.