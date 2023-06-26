Общество 26 июня 2023, 11:20 Названы самые высокооплачиваемые профессии в России РИА «Новости»: самые высокие зарплаты в России получают финансисты и рыбаки РИА «Новости»

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Самые высокие зарплаты в крупнейших городах России получают сотрудники сферы интеллектуального труда и финансовых услуг, хорошо оплачивается также труд рыбаков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

По данным агентства, в минувшем году в среднем по стране зарплаты выросли на 14,1%. При этом в разрезе отдельных отраслей и регионов темпы роста оказались непропорциональными.

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«Самые высокие зарплаты отмечаются в сфере „Профессиональная и научная деятельность“. Эта отрасль — самая „прибыльная“ для работников в 19 городах», — указано в исследовании.

На втором месте по прибыльности расположилась отрасль «Банки и финансовые услуги». На третьем — сфера «IT и связь»

Лидером по зарплатам стала Москва. В столице больше всех получают работники банков — в среднем 227 тысяч рублей. Далее следует Мурманск. Здесь работники сферы рыболовства, сельского и лесного хозяйства могут претендовать на зарплаты в размере 200 тысяч рублей в месяц. В Петропавловске-Камчатском рыбакам заплатят 190 тысяч рублей. Также в ТОПе по уровню зарплат Сургут, Красногорск и Магадан. Последние места в рейтинге занимают Элиста, Саранск, Тамбов, Тольятти и Владикавказ.

Минимальный размер оплаты труда в России повысят с 1 января 2024 года. Показатель вырастет на 18,5%, что превысит темпы инфляции и приведет к росту зарплат в целом по стране.