Названы самые высокооплачиваемые профессии в России | 360°

Общество 27 сентября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

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Работа, связанная со страхованием и финансами, в июне этого года стала самой высокооплачиваемой в России, следует из данных Росстата. Об этом написал RT.

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В июне работники финансовой сферы в среднем получали 128,8 тысячи рублей. На втором месте — работа в сфере добычи полезных ископаемых (в среднем 115 тысяч рублей). Меньше всего заработали сотрудники гостиниц и общепита (37,7 тысячи), а также административные работники (43,8 тысячи).

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