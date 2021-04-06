Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Стоматологам, менеджерам банка и няням-гувернанткам работодатели в Москве готовы платить до 300 тысяч рублей. Апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий в столице составил сервис «Работа.ру».

Результаты исследования оказались в распоряжении РИА «Новости».

Одну из самых высоких заработных плат предлагают стоматологам-имплантологам — до 400 тысяч рублей в месяц. Помимо высшего образования, соискатель должен иметь действующие сертификаты на медицинскую деятельность и опыт работы не менее пяти лет в аналогичной должности.

Чуть меньше предлагают менеджерам по продажам банковских услуг с опытом работы до двух лет. Будущие сотрудники могут зарабатывать около 350 тысяч рублей в месяц. Размер зарплаты зависит от работа сотрудника, потому что оплата труда состоит из оклада и премии от продаж. Вакансия не подойдет тем, кто ненавидит офисный дресс-код.

До 300 тысяч рублей могут получать product manager мобильного приложения в IT-компании. Работодатель готов оплачивать не только труд будущего специалиста, но и его образование — он компенсирует расходы на необходимые книги и курсы повышения квалификации.

Няня-гувернантка в столице также может получать до 300 тысяч рублей. Необходимы опыт работы до трех лет, высшее педагогическое, музыкальное образования. Дополнительным преимуществом при устройстве на работу станет знание английского языка. Няне, к примеру, нужно будет ухаживать за десятилетней девочкой и за шестилетним мальчиком в паре со второй гувернанткой.