Названы самые высокооплачиваемые профессии в январе

Высококвалифицированным инженерам предлагали зарплату в 300 тысяч рублей. Например, в Хабаровском крае искали главного инженера с опытом работы на горных предприятиях и знанием промывочных приборов. Доход от 200 тысяч у таких специалистов идет в Калининградской и Челябинской областях, на Чукотке, в Татарстане и Якутии.

Механики и машинисты буровых и погрузочных машин в Приморском крае, Якутии и Иркутской области могут заработать от 200 до 300 тысяч рублей. У кандидатов должен быть опыт работы, специальное образование, рассматриваются потенциальные работники без вредных привычек.

Пилотам в Москве платят 330 тысяч рублей, отметила Общественная служба новостей. Такие специалисты должны знать английский язык, иметь полный набор всех необходимых свидетельств и допусков, а также опыт пилотирования конкретной модели воздушного судна.

Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также нужны в Красноярском крае, Республике Саха, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Специалисты в этой области могут зарабатывать от 140 до 250 тысяч рублей.

От 150 до 250 тысяч — зарплата программистов, свыше 100 тысяч рублей предлагали медицинским работникам.