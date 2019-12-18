Найдена самая высокая новогодняя елка в России. И это далеко не Москва

Самая высокая новогодняя елка, по информации портала, установлена в Красноярске. Высота красавицы — 55 метров.

Источник фото: мэрия Красноярска

В первую тройку городов, где установлены самые высокие елки, также вошли Екатеринбург, где установили новогоднюю красавицу высотой 50 метров, и Казань. В столице Татарстана высота главной елки города — 35 метров.

Замыкают первую пятерку городов с самыми высокими елками Барнаул и Тула. В этих городах высота новогодней елки одинаковая — по 32 метра. В первую десятку попали Калининград с высотой елки в 30,5 метра, Уфа (30 метров), Пермь (30 метров), Владивосток (28 метров), Тюмень (28 метров) и Москва (27 метров). Таким образом, главная елка России замкнула топ-10 новогодних городских красавиц. И пусть она не самая высокая в стране, зато возраст столичной елки солидный: ей 90 лет.

В большинстве городов, кстати, ставят сборные елки, для которых вначале устанавливается остов, в который позже подбираются и вставляются ветки. Получившуюся конструкцию потом наряжают игрушками и огоньками. Некоторые муниципалитеты давно на площадях ставят искусственные ели. А вот в Москве и Уфе, например, — главные елки живые.