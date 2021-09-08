Названы самые выгодные направления авиапутешествий для петербуржцев

Представитель сервиса по поиску билетов Aviasales рассказал жителям Петербурга о самых выгодных направлениях для путешествий. По его словам, вместе с завершением летнего сезона, упала стоимость на билеты. Об этом написали «Невские новости».

Так, самым выгодным направлением названа Москва. Такая поездка из Петербурга обойдется в две тысячи рублей. На втором месте расположилась Калуга. За перелет в этот город нужно будет заплатить три тысячи рублей. Завершает тройку лидеров Архангельск с ценой на билет в три с половиной тысячи рублей.

«Осенью вообще чуть дешевле летать, чем летом — высокий сезон заканчивается и цены падают», — отметил представитель сервиса.

Среди самых дешевых международных перелетов отмечаются Венгрия, Турция и Кипр. Билет в Будапешт можно приобрести примерно за шесть тысяч рублей, а на турецкие и кипрские курорты можно улететь за 17,4 тысячи и 19,4 тысячи рублей соответственно.