Названы самые выгодные месяцы для отпусков

Самым неудачным временем для отпусков он назвал январь, февраль и май. В эти месяцы достаточно много праздничных выходных.

Но в этом году есть опасения, что к лету рубль может ослабнуть, поэтому если работник не беспокоится о деньгах, то он может выбрать любое время для отдыха.

«Если есть средства, а границы открыты, отпуск можно взять в любой месяц», — заявил экономист.

При этом он отметил, что лучше разбить отпуск на две части. Это выгодно и самому сотруднику, который сможет отдохнуть несколько раз, и работодателю, которому не нужно искать временную замену на целый месяц.

Заместитель председателя независимых профсоюзов России Александр Шершуков отметил, что один из отпусков должен быть не меньше двух недель. Это достаточное время, чтобы человек мог переключиться от работы и хорошо отдохнуть.

«Чем дольше отпуск, тем лучше. А в отношении месяцев — это уже зависит от работника и графика отпусков», — подытожил он.

В 2021 году россиян ждут сразу 30 праздничных дней. Первые длинные выходные идут прямо сейчас и закончатся 10 января. В феврале из-за Дня защитника Отечества рабочая неделя сократится до трех дней, а отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля. Также три праздничных дня выпадет в марте в связи с Международным женским днем. Дальше длинные майские праздники, День России и День народного единства. Последняя рабочая неделя года также будет сокращенной, так как по решению правительства 31 декабря стало выходным днем.