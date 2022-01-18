Названы самые выгодные месяцы для отпуска

Для отпуска выгоднее всего выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Нужно помнить, что зарплата рассчитывается не по календарным дням. Об этом предупредила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

В качестве примера специалист привела январь и август. В 2022 году в январе насчитывается всего 16 рабочих дней, а в августе — 23.

«Допустим, ежемесячный оклад работника 60 тысяч рублей, а отпуск планируется на семь календарных дней, тогда отпускные составят 14 334,46 рублей. <…> Но если работник выберет для отдыха 10–16 января, его фактически отработанное время составляет 11 дней», — сказала Сорокина агентству «Прайм».

Она добавила, что в этом случае человек получит вместе с отпускными 55 584,46 рублей. Выгоднее будет взять отпуск в августе. Если отдых планируется в период с 8 по 14 число, то зарплата вместе с отпускными составит 61 291,06 рублей.

«Вывод прост: чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день и тем больше работник теряет за отпускные дни», — подчеркнула доцент.

Вместе с августом в этом году выгодными для отпуска месяцами являются март, сентябрь и декабрь.