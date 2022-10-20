Названы самые востребованные вакансии в России сейчас | 360°

Общество 20 октября 2022, 12:23 Названы самые востребованные вакансии в России сейчас NEWS.ru: работодатели стали чаще искать маркетологов и медиков

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За последнее время работодатели стали чаще искать маркетологов, хозяйственников и медиков. На каких еще специалистов вырос спрос в России, NEWS.ru рассказали в компании SuperJob.

В период с 26 сентября по 2 октября на 16% вырос спрос на экспертов по консалтингу, на 14% — на кадровиков, на специалистов административно-хозяйственных отделов — на 10%, спрос на медиков вырос на 8%.

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На следующей неделе, с 3 по 9 октября ситуация изменилась. Вакансий маркетологов и пиарщиков стало больше на 15%, на 9% чаще стали искать банковских сотрудников, количество вакансий в сфере здравоохранения выросло еще на 6%.

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