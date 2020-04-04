Названы самые востребованные в России профессии на фоне пандемии

На фоне пандемии в России увеличилось число вакансий в сфере медицины и фармацевтики. Повышенный спрос на рынке труда сейчас и на сотрудников безопасности и государственной службы.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис по поиску работы, в марте 2020 года выросло количество вакансий для рабочего и домашнего персонала, строителей и специалистов по недвижимости. Печально дела обстоят у тех, кто сейчас ищет работу в рекламной сфере и в области управления персоналом. Снизилось количество вакантных мест для юристов и бухгалтеров.

Ранее стало известно, что из-за разгула коронавируса в России серьезно выросла конкуренция на рынке труда. Сейчас на 10 предложений приходится 75 соискателей. В феврале этот показатель был ниже. В Москве вакансий стало меньше на 7%. Самый большой ажиотаж сейчас среди тех, кто ищет неквалифицированную работу.

О пандемии коронавируса ВОЗ объявила 11 марта, спустя два месяца с небольшим после вспышки инфекции в китайском Ухане. Чтобы не допустить распространения заразы, в российских регионах ввели режим строгой изоляции. Людям запретили выходить из дома без веской причины. В РФ зафиксировали 4149 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали 34 человека.