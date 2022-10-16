Названы самые востребованные профессии в России в условиях импортозамещения | 360°

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Названы самые востребованные профессии в России в условиях импортозамещения

Профессор Щербаков назвал токарей и слесарей самыми востребованными специальностями

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Переход России к импортозамещению приведет к росту рабочих профессий. Производителям станут нужны слесари, токари и сварщики с высокой квалификацией. Как сообщил сайт «Дни.ру», такое заявление сделал профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

По его словам, компании, которые занимаются производством отечественных товаров, которые должны заменить импортные станут сильно нуждаться в работниках с техническим профессиональным образованием.

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Также на рынок труда повлияла частичная мобилизация. Часть рабочих покинули производства, поэтому свободных вакансий в этой сфере стало больше.

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Щербаков добавил, что популярность технических специальностей значительно вырастет в следующем году. А сейчас большинство компаний ищет на рынке труда IT-специалистов, менеджеров по продажам, выпускников медицинских вузов, дизайнеров, переводчиков, финансовых и информационных аналитиков.

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