Названы самые востребованные профессии в пандемию

HR-специалист Зулия Лоикова в разговоре с Ura.ru назвала профессии, которые стали более востребованными в пандемию коронавируса. В частности, это медики, инженеры, рабочие, управленцы.

«Просто нечем заполнить секторы, начиная от высококвалифицированных сотрудников, это инженеры различного профиля, врачи, IT-специалисты, руководители, управленцы, далее специалистов среднего уровня, это медицинский персонал, продавцы, рабочие, бухгалтеры, машинисты погрузочных машин, и заканчивая неквалифицированными — грузчики, уборщицы, клинеры, комплектовщицы, подсобные рабочие», — сказала рекрутер.

Из-за экономического кризиса многие компании сталкиваются с выгоранием сотрудников. По словам специалистов, большая часть позиций на рынке труда — поиск замены уволившимся специалистам.

Большую роль сыграло закрытие границ и отток из России мигрантов. Образовался дефицит кадров в сферах, в которых обычно работали приезжие.

«Рабочие в сфере строительства, ЖКХ — это наша боль, потому что произошел отток мигрантов и он будет продолжаться из-за ужесточения правил, а российский рынок не может дать такого количества специалистов, готовых работать в предлагаемых условиях. Также в разы взлетела стоимость на услуги нянь, так как приток этих специалистов, плюс гувернеров, клинеров и уборщиков нам давала Украина, Молдавия, страны СНГ. Возили сотрудников и из Филиппин», — рассказала Лоикова.