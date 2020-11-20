Названы самые востребованные профессии в Кургане

Согласно официальной статистике, в начале ноября в городе насчитывалось 216 вакансий врача с заработной платой от 13,95 тысячи до 80 тысяч рублей. Помимо прочего, сообщалось о 147 ставках фельдшеров и акушеров с зарплатой от 13,95 тысячи до 40 тысяч рублей. Еще упоминается о 170 ставках водителя. Их заработок составляет от 13,95 тысяч до 100 тысяч рублей, пишет ИА RNS.

Также в городе ищут большое число учителей и охранников. В целом в Кургане было открыто 4 399 ставок. С начала текущего года безработными в городе признали более чем 12 тысяч жителей.