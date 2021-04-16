Названы самые востребованные профессии в Кургане

Врачи, водители и учителя наиболее востребованы в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городской департамент экономического развития.

По информации на 1 апреля, Курган нуждается в 224 врачах. Эта профессия наиболее востребованная в городе. Также населенному пункту не хватает водителей автомобиля — размещена 151 вакансия. На третьем месте по нехватке работников находится специальность педагога (136 вакансий).

Также кургану нужны 111 фельдшеров, акушерок и медсестер.

«Количество заявленных вакансий в городе Кургане на конец отчетного периода — 3934», — говорится в документе департамента.

По данным на 1 апреля, в регионе зафиксировано 9112 безработных. А это в 5,9 раза больше показателей за аналогичный период годом ранее, когда в городе не были трудоустроены 1554 местных жителя.