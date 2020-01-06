Названы самые востребованные профессии нового десятилетия

В институте отметили, что конкуренция на рынке труда со временем будет только расти и для того, чтобы достичь успеха в поиске нового места работы, нужно соответствовать требованиям, которые постоянно меняются. Это можно сделать только при условии, получения новых знаний и навыков.

Повлияет на рынок труда и технологический прогресс. В частности, уже появились должности «специалиста по интеграции облачных приложений» и «специалиста по работе с большими данными».

С внедрением новых технологий появились вакансии «специалиста по промышленной робототехнике», «оператора 3D-принтера» и «оператора беспилотных летательных аппаратов» и другие.

«Сегодня повышается спрос на навыки работы в цифровой среде. Следует отметить, что с развитием цифровизации обновляются практически все профессии «, — подчеркнули во ВНИИ труда.

При этом некоторые эксперты пояснили, что все изменения, которые связаны с технологическим процессом уже известны. Однако сотрудникам и работодателям стоит к ним подготовиться. Как пояснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, рынок труда вступает в очень интересный период. Количество молодых людей, которые будут искать работу в будущем будет минимальным. Это связано с демографической ситуацией. При этом часть отраслей, такие как торговля и транспорт начнут переходить на автоматизированные системы и беспилотные машины.

При этом вырастет спрос на специалистов, которые смогут обслуживать эти системы.

«Нужны будут программисты. Плюс ко всему есть еще два направления, которые развиваются во всех странах. Это биотехнологии, связанные с жизнью и здоровьем человека. Нужны операторы таких сложных систем», — отметил Александр Сафронов.

При этом он отметил, что сохранится большая востребованность во врачах, а также в специалистах, которые будут создавать новые продукты: промышленные дизайнеры и специалисты по маркетингу.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что развитие рынка труда должно также помогать развитию экономики страны. По его словам, сегодня не хватает специалистов в реальном секторе экономики. В частности, в области развития технологий, которые помогли бы осуществить эффективное импортозамещение.