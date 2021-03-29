Названы самые востребованные поколения для работы в России

Самые востребованные работники в России — это люди после 40 и 50 лет. Сотрудники моложе 25 лет слишком инфантильны, поэтому им трудно получить руководящие должности в компаниях. Об этом радио Sputnik рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

«Поколения X и Y — это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z — это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность, не готовы работать по много часов, а готовы работать по правилам и процедурам», — объяснила собеседница.

По ее словам, более опытные сотрудники могут адаптироваться к изменениям. А в качестве руководителей они могут находить применение навыкам более молодых специалистов.

«Поколение Z обладает новыми навыками, новым взглядом, а некоторые даже обладают международным образованием. Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников», — добавила Долякова.

Осенью прошлого года она рассказала, как работникам на удаленке не попасть под сокращение. По совету Доляковой, надо проявлять больше инициативы, чем в офисе,