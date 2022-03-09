Названы самые востребованные книги у россиян в феврале

Аналитики Wildberries и «ЛитРес» назвали самые популярные у россиян книги по итогам февраля. На первом месте оказалась литература по психологии и самопознанию, написал ТАСС.

В топ-10 попали издания «Искусство любить» Эриха Фромма, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко и «Радикальное прощение» Колина Типпинга, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, на маркетплейсе Wildberries по сравнению с прошлым годом вырос спрос на карты таро и руководство по их использованию на 563%.