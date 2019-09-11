Названы самые волнующие россиян проблемы

«Тот факт, что на первом месте для граждан стоит проблема роста стоимости услуг ЖКХ, на наш взгляд, может обуславливаться болезненностью роста платежной нагрузки на население в целом», — заметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Миллионы россиян оказались слишком умными для своей работы Подробнее

Что касается выхода инфляции в топ волнующих вопросов, то специалист связал ее с повышением ставки НДС и ростом цен на потребительском и топливном рынках.

С этой проблемой тесно связан и слабый рост заработных плат. Людям приходится полагаться на заемные ресурсы, когда им не хватает доходов. Соответственно, объем платежей по кредитам растет.

В свою очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал напомнил о недавнем совещании главы государства Владимира Путина с правительством, на котором было отмечено, что экономическую динамику в РФ нельзя назвать удовлетворительной, несмотря на рост ВВП. Основной акцент должен быть сделан на росте доходов граждан.

По мнению эксперта, одним из основных драйверов экономического роста страны являются инвестиции в основной капитал. Кроме того, речь идет о совершенствовании технологического сектора и модернизации материально-технической базы народного хозяйства.

Также необходимы кардинальные меры в развитии кадрового потенциала и повышении качества образования. По мнению Сигала, именно от человеческого капитала во многом зависит экономический подъем в стране.