Названы самые важные номера в телефонной книжке

Номера телефонов близких стоит записывать согласно родственным связям, то есть «мама», «папа», «брат», «тетя».

«Если вдруг человеку стало плохо или его телефон где-то нашли, то, как правило, начинают звонить именно по этим номерам», — объяснил специалист. Не лишними окажутся номера такси, поликлиники, справочной службы.

Кроме того, в телефонную книгу необходимо внести контакты соседей по площадке либо этажом выше/ниже, а также коллег, отметило ИА Nation News. Важно не забыть прописать номера экстренных служб — МЧС, полиции, скорой помощи, газовой службы, интернет-провайдера или актуальную сейчас службу поддержки коронавирусных больных.

Только 20-30% пользователей смартфонов использует подобную схему, отметил Зыков. Обычно мало кто думает, что неожиданно может произойти ситуация, при которой понадобится наизусть знать какой-то номер.

«Мы живем в эпоху колоссального информационного перегруза. Столько данных, сколько мы получаем сейчас, не получал раньше никто. Это такая издержка времени. Поэтому люди стали больше полагаться на телефоны, что не совсем правильно», — добавил глава ассоциации.

При этом он не внес в список обязательных контактов данные банка, в котором обслуживается человек. Сейчас многие носят с собой карты, на обратной стороне которых указан номер для связи.