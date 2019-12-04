Названы самые уродливые здания России

Блогер Илья Варламов составил собственный рейтинг самых уродливых зданий страны. В топ-100 жутковатых построек вошли архитектурные монстры со всей России.

Свой собственный рейтинг Варламов опубликовал в «Живом журнале». По мнению блогера, первое место в списке должно быть отдано Универсальному залу «Саранск-Арена» в Саранске.

Железнодорожный вокзал в Самаре. По мнению автора рейтинга, это второе по «некрасоте» здание в России.

На третьем почетном месте худшей сотни в архитектуре Варламов расположил здание торгового центра «Наутилус» в Москве. Чем оно ему не понравилось, блогер не уточняет.

На четвертом месте рейтинга расположился Дворец земледельцев. Постройка находится в Казани.

Замкнул худшую пятерку ТЦ «Дом купца Аносова», Тамбов. Похоже, старинное историческое здание вместо реставрации просто одели в стекло и бетон. Получилось и правда жутковато.

В «худшую десятку» вошли центр Йошкар-Олы — весь, а также парк аттракционов «Остров мечты», Москва; Детский космический центр, Киров; ЖК «Сергей Есенин» в Санкт-Петербурге, выстроенный в плане как стилизованный член; и часовня Петра и Февронии в Калининграде.

Кроме того, в список архитектурных монстров в рейтинге Варламова значатся «Газпром Арена», Санкт-Петербург; отель «Сочи Марриотт Красная Поляна», Сочи; ЖК «Триумф-Палас», Москва; бизнес-центр «Чайка Плаза», Москва; и другие постройки.

«Дурной вкус как раз существует. Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства», — написал автор. При этом Варламов так и не уточнил — дома в его списке ранжированы по степени ужасности, или просто перечислены без раздачи «звезд» и мест.