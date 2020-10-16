Названы самые уязвимые для коронакризиса города России
Рейтинг составили специалисты КБ «Стрелка» после проведенного исследования, на результаты которого сослался сайт РБК. Риски падения бюджетных доходов они учитывали, опираясь на опыт американских аналитиков. Эксперты брали в учет два фактора: доли занятости в наиболее пострадавших от кризиса отраслях и поступления подоходного налога и налога на прибыль компаний в бюджете.
Итоговую оценку степени уязвимости бюджета для кризиса из-за пандемии COVID-19 получили по 976 из 1117 российских городов. Москву, Санкт-Петербург и Севастополь исключили из рейтинга — муниципалитетами они не являются, а структура бюджета у этих городов принципиально другая.
Среди городов с численностью населения более миллиона человек самым уязвимым оказался Омск, за ним следуют Красноярск и Волгоград. Устойчивы, по мнению аналитиков, Воронеж, Самара и Ростов-на-Дону.
Мурманск, Сочи и Якутск оказались в числе населенных пунктов с населением от 250 тысяч до миллиона, которые рискуют потерять значительную часть доходов из-за кризиса. Низкая уязвимость, наоборот, у Смоленска, Вологды и Твери.
Бюджеты Уссурийска, Норильска и Северодвинска стали самыми неустойчивыми в группе городов, где проживают от 100 до 250 тысяч человек. У Каспийска, Альметьевска и Батайска позиции наиболее сильные.