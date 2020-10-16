Названы самые уязвимые для коронакризиса города России

Эксперты увидели связь между автономностью городских бюджетов и их уязвимостью для вызванного пандемией кризиса. Среди крупнейших городов наиболее восприимчивыми к неблагоприятной ситуации оказались Омск, Красноярск и Волгоград.

Рейтинг составили специалисты КБ «Стрелка» после проведенного исследования, на результаты которого сослался сайт РБК. Риски падения бюджетных доходов они учитывали, опираясь на опыт американских аналитиков. Эксперты брали в учет два фактора: доли занятости в наиболее пострадавших от кризиса отраслях и поступления подоходного налога и налога на прибыль компаний в бюджете.

Итоговую оценку степени уязвимости бюджета для кризиса из-за пандемии COVID-19 получили по 976 из 1117 российских городов. Москву, Санкт-Петербург и Севастополь исключили из рейтинга — муниципалитетами они не являются, а структура бюджета у этих городов принципиально другая.

Среди городов с численностью населения более миллиона человек самым уязвимым оказался Омск, за ним следуют Красноярск и Волгоград. Устойчивы, по мнению аналитиков, Воронеж, Самара и Ростов-на-Дону.

Мурманск, Сочи и Якутск оказались в числе населенных пунктов с населением от 250 тысяч до миллиона, которые рискуют потерять значительную часть доходов из-за кризиса. Низкая уязвимость, наоборот, у Смоленска, Вологды и Твери.

Бюджеты Уссурийска, Норильска и Северодвинска стали самыми неустойчивыми в группе городов, где проживают от 100 до 250 тысяч человек. У Каспийска, Альметьевска и Батайска позиции наиболее сильные.