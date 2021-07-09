Названы самые уязвимые для коронавируса возрастные группы людей

Самой уязвимой возрастной группой для коронавируса являются люди от 18 до 49 лет. То есть самые активные, с большим количеством контактов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются во внерабочее или внеучебное время», — пояснила она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова подчеркнула, что сейчас у врачей есть в распоряжении целый набор инструментов, которые позволяет разорвать эпидемические цепочки у этой группы людей. Эксперт отметила, что сейчас почти половина» всех заражений происходит в кругу друзей или семьи.

Она рекомендовала активнее прививаться, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких. Вакцинироваться можно бесплатно в любом регионе России. Главный санитарный врач также отметила, что человек, который получил оба компонента вакцины от коронавируса не сможет заразить других людей.

За минувшие сутки в России 25 766 новых случаев коронавируса. Это число стало максимальным со 2 января.