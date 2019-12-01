Названы самые угоняемые машины Москвы

Преступники в 2019 году предпочитали угонять в Москве автомобили марок Toyota, Kia и Hyundai. Статистику привели в столичной прокуратуре.

«В январе–октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины следующих марок: Тoyota (221 раз), Kia (156), Hyundai (140)», — приводит ТАСС данные статистики надзорного ведомства.

Суд в Подмосковье наказал 18 членов банды за угон машин премиум-класса Подробнее

Продукция отечественного автопрома — машины марки ВАЗ — угоняли в этом году 85 раз. Это четвертое место. Замыкает пятерку самых популярных среди автоворов машин японская Маzdа (75 угонов). Далее идут Lexus (61), Ford (53), Nissan (45) и BMW и Renault (по 39 угонов).

Ситуация с марками автомобилей в плане угонов с прошлого года практически не изменилась. В 2018 году на первом месте также была Toyota, а корейские марки в этом году просто поменялись местами в первой тройке.

Общее число угонов автомобилей в Москве в 2019 году сократилось на 13,5%. В столице каждые четыре часа угоняют одну машину. С начала года в Москве похитили 2 295 автомобилей.