Названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году

Автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio оказались самыми угоняемыми машинами в прошлом году. В первую тройку попала также Toyota Camry.

Помимо них, популярностью у угонщиков пользовались Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По статистике МВД, в 2021 году в России было зарегистрировано свыше 1,7 тысячи угонов, этот показатель на 12% ниже данных за 2020 год. Раскрываемость таких преступлений в минувшем году составила 96%.

Чаще угоны фиксируют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Чечне, на Ставрополье, в Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях, отметили специалисты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

Более низкие показатели по угонам показали Вологодская область, Алтайский край, Башкирия, Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининградская, Липецкая, Тверская, Тульская, Астраханская, Рязанская области и Северная Осетия.