Названы самые трезвые и пьющие регионы России

В первую пятерку трезвых регионов вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Самыми пьющими стали Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области.

Москва в рейтинге трезвости занимает 13-е место, Московская область — 70-е место из 85 регионов.

«Алкоголь — одна из самых недооцененных проблем в мире. Важно подчеркнуть масштабность и значение негативных последствий, вызванных злоупотреблением алкогольной продукции. Помимо самого рейтинга, эксперты „Трезвой России“ предлагают свои решения, комплексный подход при формировании антиалкогольной политики России», — рассказал руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев, его цитирует RT.

Ранее Хамзаев написал письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением убрать упоминание алкогольных напитков с вывесок магазинов и баров.

Рейтинг трезвости регионов подготавливается проектом «Трезвая Россия» с 2015 года.