Названы самые тяжелые профессии в России

Самые сложные профессии, по мнению россиян, — врач, космонавт и шахтер. К такому выводы пришли эксперты сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

«От врача требуется владение огромным количеством важных навыков — искусством эффективной коммуникации с пациентом, умением дедуктивно мыслить и принимать важные решения в условиях недостатка информации», — процитировало РИА «Новости» слова руководителя направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко.

Он пояснил, что у врача должны быть хорошие знания базовых естественных наук и умение связывать физиологические процессы с конкретной клинической картиной. В опросе за эту профессию проголосовали 52% участников.

На сложность профессии космонавт указали 34% опрошенных, на шахтеров — 32%. Еще 30% респондентов заявили о сложности работы сапером. В список также вошли пожарные, пилоты и учителя. Половина опрошенных уточнили, что уровень сложности профессий зависит от высокого уровня ответственности.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей «Работы.ру» старше 18 лет по всей России.